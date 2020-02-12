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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

Sarp Özer   | 12.02.2020
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları sürüyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katılan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta, Atina’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının öneminin vurgulandığı öğrenildi.

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