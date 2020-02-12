Euro
6.57
Dolar
6.05
BIST 100
120,048.70
Altın
1,566.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yıldız Aktaş   | 12.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz' mesajı

NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı

Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama

Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki rejim saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki rejim saldırılarına tepki
TBMM Genel Kurulunda İdlib konuşuldu

TBMM Genel Kurulunda İdlib konuşuldu