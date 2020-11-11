Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.