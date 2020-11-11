Euro
9.70
Dolar
8.18
BIST 100
1,243.00
Altın
1,877.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Hamdi Çelikbaş   | 11.11.2020
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 756'ya yükseldi
Macaristan'da 'acil durum' 90 gün daha uzatıldı
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

Benzer haberler

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatışmaları sona erdirme kararından memnunuz

Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi

Rusya Devlet Başkanı Putin: Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uzun vadeli barış sağlamasını umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin: Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uzun vadeli barış sağlamasını umuyorum
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz

Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu