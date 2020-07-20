Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü
Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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