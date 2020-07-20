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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi
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Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.

Sarp Özer   | 20.07.2020
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü

Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.


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