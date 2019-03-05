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Bakan Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarp Özer  | 05.03.2019
Bakan Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görüşmesinde genel olarak Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından; uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği belirtildi. 

Türkiye'nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu, Kürt-Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."

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