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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye tüm turistleri Türk misafirperverliğiyle ağırlayacaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Alman medyasında yer alan asılsız haberlere ilişkin, "Türkiye tüm ülkelerden gelen turistleri Türk misafirperverliğiyle ağırlamaya devam edecektir." dedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 06.03.2019
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye tüm turistleri Türk misafirperverliğiyle ağırlayacaktır

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muameleler hakkındaki asılsız haberlere ilişkin, "Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." dedi.

Aksoy, Alman medyasında yer alan "Türkiye'ye seyahat uyarıları" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamelelere ilişkin asılsız haberlere yer verildiğinin görüldüğünü belirterek, "Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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