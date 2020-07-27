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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti
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Türkiye

Bakan Akar devrilen askeri araçta teknik arıza tespit edildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesine ilişkin, "İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi.

Aylin Dal   | 27.07.2020
Bakan Akar devrilen askeri araçta teknik arıza tespit edildiğini açıkladı Fotoğraf: Arif Akdoğan /AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesindeki kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Akar, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi.

Akar, "Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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