Euro
8.05
Dolar
6.85
BIST 100
1,199.15
Altın
1,936.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsmet Karakaş   | 27.07.2020
Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Özdemirci ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Özdemirci, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt üyesi askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla ardışık arandığına dair tespitleri kabul etmediğini bildirdi. Söz konusu aramaların ardışık olmadığını beyan eden Özdemirci, bir aramada 2, diğer aramada ise 7 saatten fazla zaman farkının bulunduğunu savundu.

Özdemirci, ardışık arandığı belirtilen 2 askeri personeli tanımadığını dile getirdi.

Aleyhinde ifade veren tanık hakkında da konuşan sanık Özdemirci, tanıkla aralarında husumet bulunduğunu ve beyanlarının çelişkili olduğunu öne sürdü.

Eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı olmasının kendisini suçlu yapmayacağını belirten Özdemirci, söz konusu görevi kendisinin seçmediğini söyledi.

Sanık Özdemirci, "Örgüt üyesi değilim, masumum." diyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Karar

Sanık avukatının savunması ve yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, hükmünü açıkladı.

Mahkeme, Özdemirci'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Öztürk, darbenin yöneticileri arasında gösterilmiş ve yargılandığı Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 818 bini geçti
Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Avustralya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış yaşandı

Benzer haberler

Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye yönelik 935 operasyon düzenledi

İzmir'de son 9 aydaki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 551 kişi tutuklandı

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 21 polis hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 21 polis hakkında gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı: Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

İçişleri Bakanlığı: Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı