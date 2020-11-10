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Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, "İşgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi sürecinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 10.11.2020
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz." ifadesini kullandı. 

Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin açıklama yaptı. 

Hulusi Akar, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz." 


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