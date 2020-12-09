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Bakan Akar: Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Sarp Özer   | 09.12.2020
Bakan Akar: Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin, "PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi" dedi.

Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi" diye konuştu.

Bakan Akar, "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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