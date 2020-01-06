Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.