Euro
6.68
Dolar
5.97
BIST 100
111,412.70
Altın
1,564.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Muhammed Ali Toruntay   | 06.01.2020
Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

ABD, Irak olayları üzerine bölgeye bir tabur asker gönderiyor

'Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir'

'Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir'
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Akar Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Akar Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü