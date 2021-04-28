Azerbaycan ordusu askerleri Isparta'da komando eğitimi aldı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta'da komando eğitimi aldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi." ifadelerine yer verildi.
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Azerbaycan Ordusu’nun kahraman askerleri, Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi K.lığındaki 6 haftalık “Komando Temel Eğitimleri”ni başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/lfhik1kcVD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2021