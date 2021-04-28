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Azerbaycan ordusu askerleri Isparta'da komando eğitimi aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta'da komando eğitimi aldığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 28.04.2021
Azerbaycan ordusu askerleri Isparta'da komando eğitimi aldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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