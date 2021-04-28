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Tunceli'nin dağ köylerinde açan 'süsen çiçekleri' göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle Munzur ve Mercan dağlarının eteklerinde açan "süsen çiçekleri" görsel şölen sunuyor.

Sidar Can Eren   | 28.04.2021
Tunceli'nin dağ köylerinde açan 'süsen çiçekleri' göz kamaştırıyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık'ta, baharın gelişiyle canlanan doğa, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelalesi ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu ilçede, karların erimesiyle belirli alanlarda açan çiçekler, renkli görüntüler oluşturuyor.

İlçedeki Mercan ve Munzur dağlarının eteğinde kurulu olan Paşadüzü, Köseler, Ziyaret ve Şahverdi köyleri çevresinde açan ve bilimsel adı "ıris" olan süsenler de mavi, mor ve beyaz renkli çiçekleriyle doğaya renk katıyor.

Tek ya da birkaç salkımlı çiçek açan süsenlerin, Türkiye'de yaklaşık 51 türü bulunuyor.

Fotoğraf sanatçısı Murat Gündüz, AA muhabirine, Tunceli'nin, zengin florası ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle öne çıktığını söyledi.

Kentte çok sayıda endemik bitki türünün bulunduğunu belirten Gündüz, "İlkbaharın gelişiyle topraklarımız yeşillen tonlarına bürünmeye başladı. Bizler de fotoğrafçı olarak bu güzellikleri kadrajımıza alıyoruz. Doğamız gerçekten çok güzel ve keşfedilmemiş birçok noktası var. Süsenler de her sene nisan ayının son haftasında açıyor. Çok renkli ve zarif bir görüntüsü var." dedi.


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