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Ayıtdere Göleti pelikanların uğrak yeri oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Ayıtdere Göleti, göç yolu üzerinde bulunan binlerce pelikana ev sahipliği yapıyor.

Serten Akkaya   | 12.04.2020
Ayıtdere Göleti pelikanların uğrak yeri oldu Fotoğraf: Serten Akkaya/AA

Çanakkale

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Otlukdere köyü yakınlarında Çınardere üzerinde inşa edilen ve 11 bin 570 dekar tarım arazisinin sulamasında kullanılan Ayıtdere Göleti, binlerce pelikanın uğrak yeri oldu. Göletteki pelikanlar görsel şölen sundu.

Orman Yüksek Mühendisi ve Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr. Muhammet Akkaya, yaptığı açıklamada, sazan, tatlı su kefali, inci kefali, tatlı su sardalyası ve yılan balığının bulunduğu gölete her yıl pelikanların geldiğini söyledi.

Su tutulmaya başlayan göletin, balıkla beslenen değişik türdeki kuşların konaklama yeri haline geldiğini belirten Akkaya, "Adeta kuş cenneti haline gelen gölet, pelikanlara da ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

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Ayıtdere Göleti pelikanların uğrak yeri oldu

Ayıtdere Göleti pelikanların uğrak yeri oldu