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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmesi
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Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Nuran Erkul Kaya   | 12.04.2020
Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

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