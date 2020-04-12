Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken, enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 12, 2020
Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz.#HayatEveSığar#EnerjimizBitmesin pic.twitter.com/pkLc66qGU9
"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.