Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,768.80
Altın
1,756.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Aydın'da hortum 20 evde hasara yol açtı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde oluşan hortum, 20 evde hasara neden oldu.

Necip Uyanık   | 23.06.2020
Aydın'da hortum 20 evde hasara yol açtı Fotoğraf: Necip Uyanık/AA

Aydın

Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde yağışla oluşan hortum sırasında, bir şantiyenin uçan çatısı, 30 metre ilerideki bir ahırın üzerine düştü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlardan biri yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

Ekipler, hortum dolayısıyla 20 evde hasar oluştuğunu belirledi.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ile AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaygusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerin bulunduğu bölgede hortum nedeniyle ortalığın adeta savaş alanına döndüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 162 bin 848 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı
DSÖ'den 'Kovid-19 çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi
Almanya'nın Warendorf şehrinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye çıktı

Benzer haberler

Aydın'da hortum 20 evde hasara yol açtı

Aydın'da hortum 20 evde hasara yol açtı

Manisa'da sel nedeniye 2 ev yıkıldı

İdlib'de yapılan 'Cihannüma Evleri' ailelere teslim edildi

Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu

Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu
Evleri 4 kez yanan aile devlet desteği ile yeni yuvasına kavuşacak

Evleri 4 kez yanan aile devlet desteği ile yeni yuvasına kavuşacak
Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda patlama meydana geldi

Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda patlama meydana geldi