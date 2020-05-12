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Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen bir tırda 8 milyon 800 bin lira değerindeki 573 bin 750 tıbbi maske ele geçirildi.

Salih Baran   | 12.05.2020
Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi

Edirne

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.

Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.

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