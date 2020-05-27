Avcılar'da fabrika yangını
Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.