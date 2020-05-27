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Avcılar'da fabrika yangını

Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Murat Paksoy,Halis Akyıldız   | 27.05.2020
Avcılar'da fabrika yangını

Istanbul

Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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