Euro
8.90
Dolar
7.38
BIST 100
1,545.53
Altın
1,716.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, Avcılar Belediyesiyle süren toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki göstererek taleplerini dile getirdi.

Merve Yıldırım   | 03.03.2021
Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi Fotoğraf: Merve Yıldırım/AA

İstanbul

Avcılar Belediyesi binası önünde toplanan işçiler, çeşitli pankartlar açıp slogan attı.

Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl nisan ayında imzalanması gereken toplu iş sözleşmesinin hala imzalanmadığını anlattı.

Avcılar Belediyesinin müdürler ve başkan yardımcılarına toplu sözleşmede memurlara yapılan artışın 2 katı artış yapmayı dayatmasını kabul etmediklerini belirten Sönmez, Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin "Bu artış kabul edilmezse toplu sözleşmeyi imzalamam." diyerek 1 yıldır işçileri oyaladığını öne sürdü.

Sönmez, gelinen aşamada memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesinin ödenmediğini ifade ederek, "Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Mart'a kadar tüm alacaklarının sözünü veren başkanın bu sözünün takipçisi olacağız." dedi.

Emekçilerin, toplu iş sözleşmesinin imzalanması için düşük artışları kabul etmediğini anlatan Sönmez, şunları söyledi:

"Emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini, sözleşmeli memurlara Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi'nde belirlenen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini, 5 yıla yakın ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimize baskılara son verilmesini, sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, sürgünün kaldırılmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal COVAX'ın gönderdiği Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken

Benzer haberler

Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi

Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi

TİS'e taraf sendika üyesi olmayan işçiler, toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanacak

Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

Kadıköy Belediyesi TİS'in imzalandığını duyurdu, işçiler tepki gösterdi

Kadıköy Belediyesi TİS'in imzalandığını duyurdu, işçiler tepki gösterdi