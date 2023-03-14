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Sağlık, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'na buruk girdi

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk karşıladı.

İzzet Mazı, Ömer Faruk Salman  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Kahramanmaraş'ta sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'na buruk girdi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan bir grup sağlık çalışanı basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hiçbir ülkede olmayan bir kutlama olduğunu söyledi.

Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlama tarihi olan 14 Mart'ın her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlatan Tiyekli, bu yıl bayramı yasta oldukları için kutlayamadıklarını ifade ederek, "Şehrimiz, ülkemiz tarihin en büyük afetlerinden biri ile sarsıldı. Şehirlerimiz yıkıldı. Kahramanmaraşımız tanınmaz hale geldi. On binlerce canımız gitti. Babalarımızı, annelerimizi, eşlerimizi, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, komşularımızı kaybettik. Cenazesi olmayan, taziyesi olmayan kimse kalmadı bu şehirde. Her haneye yas çöktü. Deprem felaketinde çok değerli meslektaşlarımızı kaybettik. Onların acısı yüreğimize düştü." diye konuştu.

Yaşanan felakette 15 meslektaşlarının hayatını kaybettiğini aktaran Tiyekli, hepsini rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Hekimlerin en zor zamanlarda, en zor şartlarda çalışmaya devam ettiğini, bu felakette de zaman ve mekan fark etmeksizin çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Tiyekli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen kardeşlerimizle şehrimizin yaralarını sarmaya çalıştık. Fedakarca cansiperane çalışan bu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu felaketten, daha öncekilerden çıkaramadığımız derslerimizi çıkarmamız gerekmektedir. Hekimlerin ve vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissedebilmesi için sağlık binalarının doğal afetlere dayanıklı olmasının gerektiğini bu deprem bir kez daha bize acı bir şekilde göstermiştir. Bizleri koruması gereken binaların bizlere mezar olduğunu maalesef yaşadık. Depreme dayanıksız, yanlış yerlere yapılan binaların acısını tüm halkımız yaşadı. Bizler sağlık binalarının sadece sağlık için planlanmasını istiyoruz. Bu planlamalar yapılırken meslek örgütlerinin görüşünün alınmasını istiyoruz. Hekimlerin çalışma şartlarını zorlaştıran değil işlevsel hizmet verebilecek sağlık binalarını vatandaşlarımız hak etmektedir."

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