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Atlı jandarma timleri İstanbul'daki sahilleri denetledi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul sahillerindeki denetim görevini, atlı jandarma timleri üstlendi.

Kübra Kara   | 02.05.2020
Atlı jandarma timleri İstanbul'daki sahilleri denetledi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Atlı jandarma timleri İstanbul'daki sahilleri denetledi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul sahillerindeki denetim görevini, atlı jandarma timleri üstlendi. Ekipler, Sarıyer ve Şile sahillerinde görev yaptı. Sarıyer'e bağlı Gümüşdere Mahallesi'ndeki plaja gelen atlı timler, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timi, jandarma suç araştırma timi, motosikletli asayiş timi, motosikletli trafik timi, koruma ve sevk timi, jandarma trafik timi, olay yeri inceleme timi, patlayıcı madde imha timi ve atlı jandarma timi olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel İle sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. 

Emniyet ve asayişi sağlamak için sahada hazır bulunan jandarma ekipleri, Sosyal Vefa Destek Hattı'na yapılan talepleri de karşılıyor. Yerleşim yerleri, ormanlık alanlar ve araçla girilmesi mümkün olmayan alanların denetimleri ise dronelarla sağlanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde atlı jandarma timleri, Sarıyer ve Şile sahillerinde görev yaptı. Sarıyer'e bağlı Gümüşdere Mahallesi'ndeki plaja gelen atlı timler, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi.

Gümüşdere Mahallesi sakinlerinden Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki denetimlerin atlarla yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, "Güvenlik birimlerinin güzel atlarıyla bu sahillerde denetimleri yapması çok önemli. Arabanın girmediği yerler var, bulunduğumuz lokasyon tabiat anlamında çok zengin. Atlar için de biçilmiş kaftan." dedi.

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