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Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 167 Türk vatandaşını taşıyan uçak Ankara'ya geldi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 167 Türk vatandaşını taşıyan uçak Ankara'ya geldi.

Cemil Murat Budak   | 02.05.2020
Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 167 Türk vatandaşını taşıyan uçak Ankara'ya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan 167 Türk vatandaşını getiren uçak, saat 13.00'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısısını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere bindi.

Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Çorum'daki öğrenci yurtlarına gönderildi.

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