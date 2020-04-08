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Türkiye

Atatürk Barajı 2020 sulama sezonuna hazır

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Şanlıurfa ve Harran Ovası'nda 3 milyon dekar zirai araziye su sağlayacak Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya   | 08.04.2020
Atatürk Barajı 2020 sulama sezonuna hazır

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gıda arz ve güvenliğinin her zamankinden daha da önemli bir hal aldığını vurguladı.

Verimi en fazla etkileyen hususlardan birinin de sulama olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Şanlıurfa ve Harran Ovası'nda 3 milyon dekar zirai araziye su sağlayacak Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık. Bu arazilerin suya kavuşması ile ülke ekonomisine yaklaşık 2,2 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bölgede sulama sezonunun nisan ayı sonu itibarıyla başlamasını öngördüklerini belirterek, 2020 yılı yağışlarından sonra Atatürk Barajı göl rezervuarında mevcut durumda yaklaşık 6 milyar metreküp su depolandığını bildirdi.

Bölgeye yapılan sulama yatırımları sayesinde çiftçilerinin bir yıl içinde 2 ürün ekebildiğinin altını çizen Pakdemirli, 2020 sulama sezonunun sorunsuz gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ve önlemlerin alınmasına devam edildiğini kaydetti.

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