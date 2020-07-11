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Atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin görevlendirme ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevlendirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 11.07.2020
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin görevlendirme ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, aday tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Dr. Medet Coşkun, Dr. Bilal Esen ve İdris Bozkurt ile Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural atandı.

Ayrıca aday tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Gündüzöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir ile ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Avcu görevlendirildi.

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