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Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da devam ediyor

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu'nda ikinci gün toplantıları başladı.

Sinan Özmüş   | 15.12.2019
Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da devam ediyor Fotoğraf: Orhan Çiçek /AA

Antalya

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

Antalya'da Kundu oteller bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" ikinci gün toplantılarıyla başladı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı ) 

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı kurul, 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 

Divan başkanlığına APA Türk Delegasyon Başkanı Erdoğan seçildi

Programın ikinci gününde, gündem kabul edilerek, divan başkanlığına APA Türk Delegasyon Başkanı Asuman Erdoğan seçildi.

APA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi, Genel Kurulda, kuruluşun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Katar Şura Meclisi ve Doğu Timor Ulusal Parlamentosunun APA'ya tam üye olması kabul edildi.

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