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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne Erdoğan Öztürk getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.02.2020
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, görev süresi dolan Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın ardından ASKİ Genel Müdürlüğü görevine Erdoğan Öztürk atandı.

ASKİ'nin kaliteli, içilebilir, kesintisiz içme ve kullanma suyu için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini aktaran Öztürk, "Şehrimiz, her şeyin en iyisini hak ediyor. Tek hedefimiz var, Ankara için çalışmak ve başarılı olmak. Tüm Ankaralılara şu sözü veriyorum; su faturası ile ilgili ödenen her kuruşun karşılığı içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri, kanalizasyon altyapısı hizmetleriyle geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Öztürk, bir kentin gerçek kalkınma ve gelişmişliğinin en belirgin göstergesinin altyapı yeterliliği ile ölçüldüğüne dikkati çekerek, "Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimiyle kurumda çalışan değerli çalışma arkadaşlarım ile tüm sorunların üstesinden geleceğime olan inancım tam olup, sorunları çözmek, geleceğe yönelik farkındalık yaratacak projeler oluşturmak adına bu makamı bana layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

1964'te Elazığ'da dünyaya gelen Öztürk, Ankara Çankaya Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) Amasya Şube Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrali Dairesi'nde görev alan Öztürk, 2015 ve 2019 yılları arasında ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

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