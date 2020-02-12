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Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
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Karla beyaza bürünen Kapadokya hayranlık uyandırıyor

Turistler tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerle bezeli bölgede, arazi araçları ve atlarla düzenlenen turlara katılarak peribacaları arasında gezip, fotoğraf çektiriyor.

Behçet Alkan   | 12.02.2020
Karla beyaza bürünen Kapadokya hayranlık uyandırıyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Yılın her dönemi konuklarına farklı bir manzara sunan Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kış mevsiminde ortaya çıkan güzel görüntüler, turistlerde hayranlık uyandırıyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasandağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, asırlar boyu yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Turistler tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerle bezeli bölgede, arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur etkinliklerine katılarak peribacaları arasında gezip, fotoğraf çektiriyor.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Gönülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın son yıllarda fotoğraf meraklılarının özel ilgisini çeken bir bölge halini aldığını, kış mevsiminde güzel görüntülerin oluştuğu bölgenin, dünyanın dört bir yanında gelen konukları ağırlandığını belirtti.  

Gönülal, "Kapadokya, sosyal medyada fenomen oldu. Fotoğraf çekerek sosyal medyada yayınlayabilmek için insanlar binlerce kilometre uzaktan geliyor. Burada dünyanın başka yerlerinde çekmeyeceğiniz fotoğrafları kaydetmeniz mümkün. Kapadokya'da peribacaları, kar yağınca adeta beyaz bir gelinlik giyiyor. Bu güzel manzara karşısında etkilenmemek mümkün değil. Kar yağınca Kapadokya, güzelliğini çok daha farklı şekilde yansıtıyor." diye konuştu.

Bölgede oluşan manzarada fotoğraf çekimi yapan Recep Şener ise beyaza bürünen doğal kaya oluşumları arasında fotoğraf çekmekten büyük keyif aldığını ifade etti.

Şener, "Kapadokya, tarihi ve doğal güzellikleri ile mükemmel bir yer. Kar yağdığında peribacalarının üzerinde eşsiz bir manzara oluşuyor. Benim gibi birçok kişi, bu görsel zenginlikte fotoğraf çekiyor. Burayı özellikle kış mevsiminde görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Bölgedeki turizmcilerden Mevlit Kavrayan da her mevsim rengarenk görüntülerin oluştuğu bölgeye, kar yağışının ardından da ilginin, artarak devam ettiğini kaydetti.

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