Euro
6.55
Dolar
5.93
BIST 100
123,753.30
Altın
1,561.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Orhan Onur Gemici   | 24.01.2020
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Açıklamaya göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümüne özel paylaşım

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu
Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor

Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor