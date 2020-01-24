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FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı, 9 ildeki operasyonlarla yakalandı.

Sertaç Bulur   | 24.01.2020
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı

Ankara

Ankara merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 4'ü başpolis olmak üzere eski 50 polis memurunun, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara organize şube ekipleri, Ankara, Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı. 

Firari durumdaki zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği kaydedildi.

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