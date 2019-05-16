'Askeri casuslukta kumpas' davasında son savunmalar alınıyor
FETÖ mensuplarının, İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 tutuklu sanık savunma yaptı.
İzmir
İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Dosyada suç işlediğini gösterir bir delil olmadığını savunan Okan, "Yaptığımız tüm işlemler yasaya uygundur. Fişleme listesinde hakkımda yer alan A5 (FETÖ içerisinde olup teslimiyeti, bağlılığı ve sadakati en üst düzeyde olan) kategorisini kabul etmiyorum." dedi.
Tutuklu sanık Ramazan Özdemir de "Askeri Casusluk" soruşturmasına ilişkin hazırladığı bilgi notlarında usulsüzlük olmadığını öne sürdü.
Fişleme listesinde isminin SAY (FETÖ içerisinde olup her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş ancak yöneticilik vasfı olmayan polis memuru) kategorisinde gösterildiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:
"Bu bilgiler gerçeğe uygun değildir. Kim tarafından nasıl hazırlandığı belli olmayan listenin delil olarak görülmesi mümkün değildir. ByLock kullanmadım. Bank Asyada hesaplarım oldu ama örgütün talimatını yerine getirmediğim gibi aksine işlemler yaptım. Yaptığım çalışmalardan dolayı kimse mağdur olmadı. 21 aydır tutukluyum ve meslekten ihraç edildim. Beraatimi talep ederim."
Tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.
ByLock'u Apple Store'dan indirdiğini savunan Çakmak, "Apple Store'daki programlara meraklı olduğum için indirdim. Suç olduğunu bilseydim indirmezdim. Eşime de indirdim. Tutukluluğumda makul süre dolmuştur." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.