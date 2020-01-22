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Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'da askerden 26 yıl önce firar eden H.S. yakalandı.

Hasan Namlı   | 22.01.2020
Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır'da askerden 26 yıl önce firar eden H.S. (58) yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, dün Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden bir araç durduruldu.

Şüpheli hareketler sergileyen araçtaki bir yolcu kimlik tespiti için araçtan indirildi.

Kimliğini ibraz eden yolcunun sorgulamasında, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyada "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan kaydı bulunan ve 1994'ten bu yana asker firarisi H.S. (58) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri H.S. hakkında adli işlemlere başladı.


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