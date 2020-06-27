ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini kaydetti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.