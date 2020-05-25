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Artvin'de yüksek kesimler beyaza büründü

Artvin'de iki gündür etkili olan soğuk havayla birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Yusuf Okur   | 25.05.2020
Artvin'de yüksek kesimler beyaza büründü Fotoğraf: Mehmet Akif Yılmaz / AA

Artvin

Artvin'de Merkez Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu mevkilerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

Kar yağışına arazide yakalanan sürü sahipleri hayvanları güçlükle evlerine geri götürdü.

Bazı vatandaşlar da bahar mevsiminin son günlerinde yağan karın keyfini çıkararak beyaza bürünen yüksek kesimleri fotoğrafladı.

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