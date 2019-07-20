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Artvin'de yaralı karaca koruma altına alındı

Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı.

Yusuf Okur   | 20.07.2019
Artvin'de yaralı karaca koruma altına alındı

Artvin

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zorlu köyünde yaralı karaca gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen karacayı bulunduğu yerden aldı.

Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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