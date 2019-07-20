Artvin'de yaralı karaca koruma altına alındı
Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı.
Artvin
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zorlu köyünde yaralı karaca gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen karacayı bulunduğu yerden aldı.
Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.