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Arnavutköy'de yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı

Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su basan birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Abdulkerim Güney   | 20.08.2020
Arnavutköy'de yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Abdulkerim Güney/AA

İstanbul

Sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde etkisini gösteren yağış, Arnavutköy'de iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. 

Baskınlar sebebiyle birçok iş yerinde maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri de su tahliyesi çalışmaları yaptı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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