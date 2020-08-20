Arnavutköy'de yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı
Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su basan birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İstanbul
Sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde etkisini gösteren yağış, Arnavutköy'de iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.
Baskınlar sebebiyle birçok iş yerinde maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri de su tahliyesi çalışmaları yaptı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.