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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 ölü

Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangında 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Abdulkerim Güney   | 25.04.2021
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 ölü Fotoğraf: Abdulkerim Güney/AA

Istanbul

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Söndürme çalışması sırasında iş yerinde bulunan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışması yapılıyor.

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