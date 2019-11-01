Ardahan'da dağlar beyaz örtüyle kaplandı
Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı.
Dağların beyaz örtüyle kaplandığı ilde, Posof kara yolu ile Ilgar Dağı eteklerinde yoğun kar yağışı gözlendi.
Öte yandan il dışına çıkmak isteyen sürücüler de yoğun kar yağışına karşı uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.