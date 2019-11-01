Euro
6.37
Dolar
5.70
BIST 100
98,462.73
Altın
1,510.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ardahan'da dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Günay Nuh   | 01.11.2019
Ardahan'da dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Ardahan

Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı.

Dağların beyaz örtüyle kaplandığı ilde, Posof kara yolu ile Ilgar Dağı eteklerinde yoğun kar yağışı gözlendi.

Öte yandan il dışına çıkmak isteyen sürücüler de yoğun kar yağışına karşı uyarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Ardahan'da dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Ardahan'da dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Facebook'un üçüncü çeyrekte geliri yüzde 29 arttı

Facebook'un üçüncü çeyrekte geliri yüzde 29 arttı
Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar

Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı