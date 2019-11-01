Radyo Televizyon Üst Kurulunda disleksi farkındalık etkinliği düzenlendi
RTÜK Başkanı Şahin, disleksinin bir engel durumu olmadığını ifade ederek, "Erken fark edilince eğitimle çözülebilecek öğrenme güçlüğü. Belki bizim çocuklarımızda da vardı. Farkına varmadan zorluklarını çekti. Farkına varmadan bunu aştı" dedi.
Ankara
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ev sahipliğinde yapılan Disleksi Farkındalık Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul olarak kendi alanları dışında da çalışmalar yaptıklarını belirtti. Şahin, "RTÜK olarak bizi ilgilendiren konular dışında da sosyal faaliyet alanlarında toplantılar yapacağız demiştik. Bugün de bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Disleksinin bir engel durumu olmadığını ifade eden Şahin, "Erken fark edilince eğitimle çözülebilecek öğrenme güçlüğü. Belki bizim çocuklarımızda da vardı. Farkına varmadan zorluklarını çekti. Farkına varmadan bunu aştı. Bunlar hızlı şekilde eğitimle çözülebilecek bir öğrenme güçlüğü" diye konuştu.
Konferansta bir sunum yapan Disleksili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Atıf Tokar ise disleksiyi anlattı. Kendi çocuğunun da disleksi olduğunu belirten Tokar, "Disleksiyi, özgül öğrenme güçlüğü olarak nitelendirebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü de fiziksel ve zihinsel hiçbir güçlüğü olmadığı halde akranlarından geride olan çocuklar için bu tanıyı geliştirmiştir. Örgüt ayrıca bunun bir hastalık olmadığını da söyledi." şeklinde konuştu.
Disleksisi olan çocuğun okurken paragraf ve satır atladığını, telaffuz hataları yaptığını ifade eden Tokar, tanı konulması ve çocuğa eğitim verilmesi için ilkokul 3'üncü sınıfın hayati önem taşıdığını vurguladı. Tokar, ergoterapinin çok önemli bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.
Tokar, zihinsel ve fiziksel bir sorunu olmadığı halde akranlarından geride olan çocukların ailelerine seslenerek, derneğin gereken desteği ailelere vereceğini kaydetti. 1-7 Kasım'ın Dünya Disleksi Haftası olduğuna işaret eden Tokar, herkesin disleksi konusunda farkındalık sahibi olmasını istediklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.