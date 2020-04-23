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Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Günay Nuh   | 23.04.2020
Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi Fotoğraf: Günay Nuh /AA

Ardahan

Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı ) 

Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı.

Vatandaşlardan Gökhan Morkoç, bugün kar yağışını beklemediklerini belirterek, "Şaşırdık. Bu da bize 23 Nisan sürprizi oldu." dedi.

Etrafı beyaz örtü ile kaplayan kar, beraberinde kartpostallık görüntüler getirdi.

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