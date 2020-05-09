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Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü

Ardahan'da gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Günay Nuh   | 09.05.2020
Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü Fotoğraf: Günay Nuh / AA

Ardahan

Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs’ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek, "Bahar ortasında kar yağışı bizi şaşırttı. Sürpriz oldu." dedi.

Vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.

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