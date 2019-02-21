'Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı'

Ankara Palas Buluşmaları'nda "Suriye, Arakan ve Batı'da Müslüman Olmak" isimli söyleşi düzenlendi.

Söyleşide bir konuşma yapan İbrahim, İslam coğrafyasında uzun süredir aşırıcılık ve insani krizin devam ettiğini belirterek, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin İslam dinini temsil etmediğini vurguladı. İbrahim, "İslam barış dinidir ve bunu doğru şekilde anlatmak gerekiyor." dedi.

Doğu ve batı ülkelerinde yaşayan Müslümanların önemli bir kısmının yetersiz eğitim aldığına ve dezavantajlı pozisyonda olduğuna işaret eden İbrahim, bu durumun terör örgütlerince kullanıldığını söyledi.

İbrahim, "2015'te 30 bin kişi Suriye'de DEAŞ'a katılmış ve bunun çok büyük bir kısmı Avrupa'dan geldi. Bu insanların ortak özelliği eğitimsiz, işsiz, uyuşturucu bağımlısı, toplumun dışına itilmiş ve sürekli cezaevine giriyor olmalarıdır." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlar en fazla eziyet görmüş azınlık

Dünyadaki en büyük insani krizlerin Müslüman coğrafyada yaşandığını vurgulayan İbrahim, 68 milyon mültecinin neredeyse yüzde 70'inin Müslüman olduğunu anlattı. İbrahim, Arakanlı Müslümanların karşılaştığı insani krizi ise "dünyanın en büyük krizi" olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Arakanlı Müslümanları dünyadaki en fazla eziyet görmüş azınlık olarak gördüğünün altını çizen İbrahim, "O insanlar dilleri, dinleri ve cilt renkleri farklı olduğu için günah keçisi ilan edilerek 1962'de vatandaşlıktan çıkarıldılar." dedi.

İbrahim, ayrıca, Myanmar'da son derece militan bir Budizm anlayışının bulunduğuna işaret etti.

Batılı ülkelerin Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin sadece iyi yönlerini görmeyi tercih ettiğini ve Nobel'e aday gösterdiğini belirten İbrahim, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımı kolaylaştıran Suu Çii'nin, Müslümanların Budist bir ülkede yaşamaması gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Myanmar'da ABD ve Çin arasında bir rekabet yaşandığına değinen İbrahim, "Obama iki defa Myanmar'a gitti, çünkü ABD ülkenin Çin'in etkisi altına gireceğinden kaygı duyuyor. Çin global bir güç olmadan önce bölgesel bir güç olmak istiyor ve bu nedenle Myanmar ile ilgileniyor. Arakanlı Müslümanlar iki ülke arasında sıkıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun bu krizi görmezden geldiğini ifade eden İbrahim, Türkiye'nin bu konuda lider rolü oynayan bir ülke olduğunu söyledi.

Arakanlı Müslümanlar konusunda bir çözüm olacağına inanmadığını belirten İbrahim, "Myanmar, Bangladeş ile Arakanlı Müslümanların ülkeye geri dönüşü konusunda müzakere yapıyor ancak sadece zaman kazanmak istiyor." ifadelerini kullandı.