Anzak torunları Çanakkale'de
24-25 Nisan'da yapılacak Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı törenlerine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen çok sayıda Anzak torunu, atalarının savaştığı bölgeleri ziyaret etti.
Çanakkale
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılında atalarını anmak üzere Çanakkale'ye gelen İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandalı "Anzak torunları", Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da yapılacak törenler öncesinde şehitlikleri anıt ve mezarları ziyaret etti.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bölgeyi rehberler eşliğinde ziyaret eden Anzak torunları, Kabatepe, Arıburnu Mezarlığı ile her yıl 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşen törenlerin ve Anzak çıkarmasının gerçekleştiği alanları gezdi.
Arıburnu Mezarlığının yan tarafında Atatürk'ün Anzak torunlarına hitaben 1934 yılında söylediği sözlerin yer aldığı kitabeyi inceleyen ziyaretçiler, savaşın en yoğun yaşandığı yerlerden Kanlı Sırt bölgesindeki Lone Pine Anıtı, 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı'nı da gördü.
Avusturalya'dan Çanakkale'ye gelerek atalarının 104 yıl önce savaştığı toprakları ziyaret eden Travis Wood (35), bu topraklarda olmanın duygusunu yaşadığını söyledi.
Wood, 104 yıl sonra bu topraklarda her şeyin çok güzel olduğunu belirterek, "Bölgenin törenler için dostluk ve barış içinde hazırlandığını görmek çok güzel." dedi.
Mustafa Kemal'in Arıburnu yazıtındaki sözlerinden duygulandığını ifade eden Travis Wood, "Burası çok sessiz, huzur dolu, rahat ve güzel bir yer. 9 ay kötü bir savaşın ardından bugün çok güzel bir yer burası." diye konuştu.
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