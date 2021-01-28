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Antalya'nın yaylalarına yağan kar güzel görüntüler oluşturdu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışını görmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Talip Demirci   | 28.01.2021
Antalya'nın yaylalarına yağan kar güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Talip Demirci

Antalya

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan 15 mahalle ve yaylaları yoğun kar nedeniyle beyaza büründü.

Bölgenin doğal güzellikleriyle karın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar görmek için yaylalara gelenler, fotoğraf çektirdi, kartopu oynadı.

Kaş Belediyesi ekipleri de karla kaplı yollarda temizleme çalışması yaptı.


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