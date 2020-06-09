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Antalya'nın Morca Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesi Morca Yaylası'nda karlı kaplı yollarda çalışmalar devam ediyor.

Levent Kişi   | 09.06.2020
Antalya'nın Morca Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcak havasıyla bilinen turizm kenti Antalya'da, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yazın yaylaya çıkan vatandaşların rahat ulaşımı için yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Morca Yaylası yolunda bir yandan düzenleme yapılırken diğer yandan yolun 20 kilometrelik karlı kısımlarında yol açma çalışması sürüyor.

Çukurköy, Çaltılıçukur, Pınarbaşı, Güçlüköy, Güzelsu mahalleleri ile Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka mahallesi sakinlerinin de kullandığı yolun bozulan kısımları onarılıyor.

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