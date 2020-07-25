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Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Oktay Özden   | 25.07.2020
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, hava sıcaklığı 32 dereceye, nem oranı ise yüzde 48'e ulaştı.

Sıcak havada serinlemek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarına akın etti.

Yoğunluğun oluştuğu sahillerde tatilciler ile kent sakinleri, şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre yerleştirildiği plajlarda, denizde serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise gölge alanlarda oturmayı, bisiklete binmeyi ve sahil bandında spor yapmayı tercih etti.

İstanbul'dan tatil için kente gelen Yaren Deniz, iki aylık köpeğiyle denizde yüzdü.

Deniz, güzel havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Antalya'nın denizinin çok güzel olduğunu aktaran Deniz, "Deniz suyu da çok temiz. Konyaaltı Plajı da çok güzel, sürekli buraya geliyoruz." dedi.


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