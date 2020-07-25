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Edirne'deki orman yangını bölgesindeki soğutma çalışması sürüyor

Edirne'nin Meriç ilçesinde dün çıkan ve kontrol altına alınan yangın sonrası bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Gökhan Balcı   | 25.07.2020
Edirne'deki orman yangını bölgesindeki soğutma çalışması sürüyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Edirne İlçe merkezi Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı. 

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yanan alanda soğutma çalışmalarını arazözlerle sürdürüyor.

Yangına havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personelle müdahale edilmişti.

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