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Antalya'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişinin tahliyesi sağlandı.

Servet Tümer,Hatice Özdemir Tosun   | 06.01.2020
Antalya'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Antalya

Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çandır Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 40 kişilik 5 ailenin, sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 40 kişinin güvenli bölgeye tahliyelerini sağladı.

Ailelerden bazılarının Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evlerine yerleştirildiği, bazılarının ise Serik Belediyesince tahsis edilecek evlerde konaklayacağı bildirildi.


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