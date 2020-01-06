Euro
6.69
Dolar
5.98
BIST 100
111,622.20
Altın
1,576.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İBB'nin kültürel etkinlik ihalesine tek teklifi Kültür AŞ verdi

İBB kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım-duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı ihalesine tek teklifi 235 milyon 990 bin liralık teklifle Kültür AŞ verdi.

Mücahit Türetken   | 06.01.2020
İBB'nin kültürel etkinlik ihalesine tek teklifi Kültür AŞ verdi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ihaleye geçerli tek teklifi İBB iştiraki Kültür AŞ verdi.

Yaklaşık maliyeti 254 milyon 961 bin 330 lira olan ihaleye Kültür AŞ 235 milyon 990 bin 281 liralık teklif verdi.

Kültür AŞ'nin sunduğu belgeleri inceleyen ihale komisyonu geçici teminat tutarı dışındaki belgeleri kapalı oturumda değerlendirileceğini bildirerek, ihale sonucunun ise EKAP üzerinden duyurulacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

İBB'nin kültürel etkinlik ihalesine tek teklifi Kültür AŞ verdi

İBB'nin kültürel etkinlik ihalesine tek teklifi Kültür AŞ verdi