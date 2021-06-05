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Antalya'da ölü caretta caretta bulundu

Talip Demirci   | 05.06.2021
Antalya'da ölü caretta caretta bulundu

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Kaş Belediyesi Acısu Plajı'nda bazı vatandaşlar, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu ve vücudunda kan görülen kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu Kaş Belediyesine bildirdi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemede deniz kaplumbağasının 30 santimetre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Kaplumbağa, ekiplerce sahilden alındı.

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