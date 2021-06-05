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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li bir teröristin yakalandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 05.06.2021
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi."

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